Gyökeres eleito jogador do mês na Liga pela quarta vez consecutiva

Gyökeres foi novamente escolhido pelos treinadores como Jogador do Mês na #LigaPortugalBetclic !#LigaPortugal #criatalento #SCP pic.twitter.com/x5cIesmJ0Y — Liga Portugal (@ligaportugal) February 14, 2024

Mais um mês, mais… dois prémios. Pela quarta vez consecutiva, Viktor Gyökeres foi eleito o melhor jogador da Liga Betclic em janeiro, ele que já tinha sido considerado o melhor avançado do mês – aliás, foi também o quarto prémio seguido de Gyökeres nesta eleição específica, o que significa que, no total, o sueco já arrecadou oito (!) distinções mensais individuais no campeonato em curso.Para ser distinguido como o jogador do mês, o artilheiro do Sporting recolheu 32,59% dos votos dos treinadores principais da competição. Nos 4 jogos do campeonato realizados em janeiro, recorde-se, Gyökeres apontou 4 golos e fez 3 assistências, contribuindo para uma sequência 100% vitoriosa dos leões.Curiosamente, no segundo lugar nesta votação de melhor jogador de janeiro ficou outro representante do Sporting, Francisco Trincão, que alcançou 16,30% dos votos. Evanilson, do FC Porto, mereceu a preferência de 15,56% dos técnicos da Liga.