Gyökeres eleito melhor avançado da Liga Betclic em setembro

Gyökeres continua a acumular prémios. Desta feita, o jogador do Sporting foi eleito o melhor avançado da Liga Betclic no mês de setembro, período no qual apontou 3 golos na competição (dois frente ao Farense e um diante do Moreirense).O internacional sueco, de 25 anos, recolheu 25,93% dos votos dos treinadores das equipas do campeonato, superando assim a concorrência de Bozeník (Boavista), com 17,78%; e Banza (Sp. Braga), com 12,59%:Gyökeres, recorde-se, é o segundo melhor marcador da prova, com 6 golos, em igualdade com Banza. À frente de ambos, na liderança, está o flaviense Héctor Hernández, com 7.