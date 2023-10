Mais um prémio para Gyökeres: artilheiro do Sporting é o MVP da Liga Betclic em setembro

Viktor Gyökeres, avançado do Sporting, foi eleito o melhor jogador da Liga Betclic em setembro, numa votação levada a cabo pelos principais treinadores da competição.Com 22,96% dos votos, o internacional suceco, de 25 anos, superou a concorrência de do benfiquista Di María (ficou com 13,33%) e de Carlinhos, avançado do Portimonense (somou 10,37% das escolhas).Além de ter sido titular em três dos quatro jogos que os leões realizaram no período em questão, 'Vik' contribuiu com dois golos, frente ao Farense (vitória por 3-2) e outro diante do Morerense (triunfo por 3-0), duelo onde também realizou uma assistência para Hjulmand.Recorde-se que o nórdico já tinha conquistado o galardão relativo ao melhor avançado deste período, além da votação levada a cabo pelo Sindicato de Jogadores, sobre o melhor jogador da Liga nos meses de agosto e setembro.