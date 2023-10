Gyökeres analisa: «Eles pareceram mais fortes do que nós»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Viktor Gyökeres marcou, de penálti, o único golo do Sporting na derrota caseira (1-2) com a Atalanta, para a Liga Europa. À Sport TV, o avançado destacou a maior capacidade fisica do adversário nesta partida, nomeadamente na primeira parte.

"Sabíamos como iam jogar e foi exatamente como pensámos. Não soubemos lidar bem com a situação. Eles correm muito nas costas e em várias posições. Precisávamos de ter marcado melhor os adversários e devíamos ter sido mais fortes fisicamente. Estivemos melhor na segunda parte. Eles pareceram mais fortes do que nós. Podemos falar como eles jogam, mas sabíamos que iria ser duro em campo. Mas devíamos ter feito um trabalho melhor. E foi o que faltou hoje", começou por dizer o internacional sueco.

Questionado sobre o discurso de Rúben Amorim ao intervalo, Gyökeres diz que "isso fica no balneário": "Tinhamos de entrar melhor. Tivemos boas chances após o 2-1, em que podíamos ter feito o 2-2. Mas não conseguimos aproveitar as chances para empatar pelo menos o jogo. Acredito que podemos ficar em 1º, claro. Vamos jogar contra a Atalanta outra vez e outras equipas, portanto temos de conseguir os pontos de modo a chegar ao 1º lugar."