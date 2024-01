Gyökeres fala em reação leonina: «Estávamos muito frustrados com a derrota com o Sp. Braga»

Viktor Gyökeres bisou na goleada (8-0) do Sporting ao Casa Pia e chegou aos 15 na Liga Betclic, prova do qual já é o melhor marcador. No final do encontro, o avançado admitiu que a equipa queria muito reagir depois da eliminação na final four da Allianz Cup.





"Estávamos muito frustrados com a derrota com o Sp. Braga, mas aproveitámos bem a semana para trabalhar e reagir, foi um bom jogo, uma boa vitória. Foram 3 pontos, procuro sempre dar o máximo para ajudar a equipa, ainda bem que o consegui", afirmou o internacional sueco à Sport TV.

"Se vou ficar na próxima época? Não importa o que eu penso, não se sabe o que se pode passar, é o futebol, tudo pode acontecer", concluiu, quando questionado sobre o seu futuro.