View this post on Instagram A post shared by Sweden Men's National Team. (@swemnt)

Gyökeres foi considerado o como avançado do ano pela Federação Sueca de Futebol, um prémio que deixou o avançado do Sporting feliz."Estou muito feliz por ganhar este prémio de avançado do ano, pois trata-se de uma posição onde temos muitos jogadores que jogam a alto nível", afirmou o avançado do Sporting numa declaração à federação sueca.