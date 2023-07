Gyökeres feliz por ter assinado pelo Sporting: «Era a melhor opção»

Gyökeres é oficialmente o primeiro reforço do Sporting e já fala à leão. "É um sentimento fantástico assinar pelo Sporting, e estava à espera disto e é muito bom ter tudo fechado e estar finalmente aqui. Estou muito feliz. O clube tem muita história e quando soube do interesse foi uma escolha fácil. Tive outras opções, mas senti que o Sporting era a equipa que estava mais interessada em mim e quando alguém te quer, isso significa que te querem muito e vão cuidar de ti. Esta era a melhor opção", afirmou à Sporting TV onde ainda se apresentou aos adeptos: "Sou um avançado forte e rápido que gosta de marcar golos. Tento atacar e ir para a baliza o máximo que posso quando recebo a bola. Além disso, tento criar boas oportunidades para os meus colegas também. O primeiro dia foi bom, senti uma boa atmosfera no balneário e na Academia".O internacional sueco, que vai herdar a camisola 9, também assumiu que já conheceu o Estádio José Alvalade e partilhou as primeiras impressões. "Foi bom poder ver o estádio ao vivo, apesar de já o ter visto antes em fotografias. Foi bom estar lá e ver como é, mal posso esperar por jogar lá. Mal posso esperar por ver todos os adeptos no estádio quando formos a jogo, e espero vê-los muito em breve", acrescentou