Gyökeres foi a novidade no treino do Sporting

O Sporting realizou mais um treino em Alcochete e, também no relvado, a grande novidade foi a presença de Gyökeres que cumpriu a primeira sessão de trabalho com os seus novos companheiros de equipa.É certo que a presença do internacional sueco foi o principal motivo de interesse, mas há a registar mais duas novidades pois Rúben Amorim também chamou o extremo Mamede e o central Chico Lamba. Os leões, na sexta-feira, terão os seus primeiros testes da pré-época em Alcochete, de manhã com o Estrela da Amadora, e à tarde diante do Marítimo.