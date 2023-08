Gyökeres: «Foi perfeito porque conquistámos os 3 pontos»

Estreia de sonho para Gyökeres: avançado sueco fez assim o primeiro pelo Sporting Estreia de sonho para Gyökeres: avançado sueco fez assim o primeiro pelo Sporting

Gyökeres estreou-se a bisar na vítória do Sporting por 3-2 frente ao Vizela, em jogo da 1.ª jornada da Liga Betclic 2023/24."Começámos bem e marcámos cedo dois golos. Depois tivemos ocasiões para fazer o terceiro, mas não fizemos. Antes do jogo já sabíamos que eles eram perigosos no contra-ataque e não os conseguimos travar. Na segunda parte fomos algo ‘desleixados’ com bola e permitimos dois golos muito rapidamente. De repente estava 2-2 e precisávamos de marcar mais um para vencer. A segunda parte não foi a ideal, mas marcámos no fim e vencemos que era o mais importante."Foi perfeito porque conquistámos os 3 pontos. Mas claro que foi bom marcar e ajudar a equipa. Estou muito contente. No primeiro passei a bola para o pé esquerdo e rematei ao canto inferior da baliza; no segundo cheguei primeiro que o defesa e rematei com o pé direito, outra vez ao canto inferior da baliza. Claro que quero fazer bem as coisas e ajudar a equipa. Foi um bom começo, mas claro que ainda faltam muitos jogos e temos de continuar assim, continuando a ganhar."Hoje ganhámos e temos de ganhar o próximo, procurando fazer o máximo de pontos possível para competir com outras boas equipas da Liga.