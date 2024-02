«Gyökeres igual a Haaland? Há parecenças e tem presença física...»

O Young Boys visita esta quinta-feira o Sporting, tendo a lição bem estudada e, entre vários apontamentos tirados em relação aos leões, salta à vista um nome na frente: Viktor Gyökeres. Se na 1ª mão o papel do avançado sueco até foi desvalorizado por parte dos helvéticos, desta feita a cantiga é bem diferente e foi mesmo o capitão do Young Boys, Lustenberger, quem lançou o encontro em Alvalade, avisando para o perigo do Gyökeres.O experiente central até comparou o avançado dos verdes e brancos a... Erlind Haaland. "Gyökeres comparável a Haaland? Vêm ambos da escandinávia e há parecenças. Ele tem presença física. Não o conhecia bem antes do jogo, mas demonstrou toda a sua qualidade que tem. É muito bom. Mas vamos estar preparados para não lhe dar sequer o mínimo de espaço possível", assumiu o central de 35 anos na conferência de antevisão ao jogo, antes de destacar as qualidades do ataque leonino."O Sporting tem muitíssima qualidade no ataque. O Gyökeres controla bem a bola, dificulta a vida aos defesas e os laterais também fazem muita pressão. É uma equipa que faz muitas jogadas em profundidade. Vamos estar preparados para dificultar a vida do Sporting ao máximo, vamos entrar com energia para colocar problemas ao Sporting", garantiu.Além disso, Lustenberger deve fazer dupla na defesa com Amenda, já que o habitual titular Camara irá cumprir suspensão por ter sido expulso na 1ª mão em Berna. Um cenário que não retira o foco o veterano central. "Já jogámos juntos antes. Não falo com ele todos os dias. Mas vais criando um espírito de equipa e espero que amanhã combinemos bem. Sabe o que é capaz de fazer, está 100% connosco e só sairá no verão [tem transferência garantida para o Eintracht Frankfurt]. Vamos dar tudo para deixarmos o nosso melhor em campo", concluiu.