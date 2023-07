Gyökeres já esteve na Academia e é apresentado amanhã

Concluídos os exames médicos com sucesso, Gyökeres vai ser oficialmente apresentado como reforço do Sporting na quinta-feira e, muito provavelmente, também já realizará o primeiro treino sob as ordens de Rúben Amorim.O intercional sueco esteve já esta quarta-feira na Academia onde realizou parte dos exames médicos e teve a oportunidade de conhecer pessoalmente a equipa técnica e os seus novos companheiros.Desta forma confirma-se a presença do internacional sueco no estágio do Algarve que vai arrancar em Lagos, no próximo sábado. O avançado, recorde-se, é a contratação mais cara do história do Sporting e implicou um investimento de 20 M€ (pode chegar aos 24€ mediante objetivos). À chegada a Lisboa, o nórdico revelou-se "muito feliz" por ter assinado com o Sporting e não hesitou em prometer golos.