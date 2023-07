Gyökeres já fatura no Sporting: «Ainda bem que marcámos bons golos. Gostei da equipa»

Viktor Gyökeres começou a sua etapa no Sporting em grande, ao estrear-se com um golo. O avançado abriu o marcador na vitória (3-0) frente à Real Sociedad e mostrou-se naturalmente satisfeito."Foi um bom jogo, jogámos bem e ainda bem que marcámos bons golos. Gostei da equipa. É sempre bom marcar, seja em particulares ou jogos oficiais.", começou por dizer o internacional sueco à Sport TV, abordando os primeiros tempos no clube leonino: "Já passámos algum tempo juntos como equipa, é um grupo amistoso, receberam-me bem e foram uns bons dias no Algarve.Gyökeres admite que, ao princípio, sentiu algumas dificuldades com as condições climatéricas: "Calor? A temperatura é boa durante a noite [risos]".Com a época oficial prestes a começar, o atacante está confiante: "Estamos na pré-época, vamos ver o que podemos fazer este ano... Focados em ganhar o primeiro jogo e depois partimos daí. Pressão? Acreditaram em mim e quiseram-me, foi por isso que vim. Vou dar 100% por esta equipa."