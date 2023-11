Gyökeres na seleção feliz com o momento no Sporting: «Remato muito pois estou confiante»

Ainda a esquecer o desaire no, Gyökeres apresentou-se bem humorado na concentração da seleção sueca que, já sem hipóteses de apuramento para o Euro'2024, vai deslocar-se a Baku para defrontar o Azerbaijão. À chegada dos jogadores, o guarda-redes do Aston Villa, Robi Olsen recordou o golo do avançado do Sporting à Bélgica na última ronda, um jogo que foi interrompido ao intervalo pela morte de adeptos suecos num ataque terrorista."Ele é um jogador muito forte e tecnicista. Toda a jogada foi fantástica", afirmou o guardião, já habituado a defender os remates do compatriota nos treinos da seleção nórdica, ao canal 'SVT'. Instantes depois chegou a avançado que, só ao serviço dos leões, contabiliza 12 golos, e sorriu ao ser confrontado com as palavras do companheiro de seleção. "Remato muito pois estou confiante. Tenho jogado bastante para ter esta confiança que me faz acreditar que sou capaz de marcar ainda mais", afirmou ao mesmo meio de comunicação.O camisola 9 também foi convidado a desvendar o segredo do seu festejo imitando uma máscara. "Tem havido várias tentativas mas até agora ninguém acertou. Já ouvi dizer que imito o Hannibal Lecter e o Batman mas até agora ninguém acertou", acrescentou o ponta-de-lança, que ainda comentou as notícias referentes ao interesse que tem despertado em clubes da Premier League, Itália e Espanha: "É engraçado ouvir falar disso mas é algo que não me tira a concentração. Acabei de chegar ao Sporting e não estou a pensar nisso".