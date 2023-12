Gyökeres nomeado para melhor avançado de 2023 na Suécia

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SvFF - Svenska Fotbollförbundet (@svenskfotboll)

A atravessar um grande momento de forma no Sporting, com 15 golos e 5 assistências em 18 jogos, Viktor Gyökeres está nomeado para melhor avançado do ano de 2023 nos prémios da federação sueca.A lista foi conhecida esta terça-feira e, na sua categoria, Gyökeres concorre com Viktor Claesson, do Copenhaga, e Alexander Isak, do Newcastle.Gyökeres protagonizou a maior transferência de sempre do Sporting no passado verão, quando foi contratado ao Coventry, do Championship, por 20 milhões de euros mais 4 M€ por objetivos. O ponta-de-lança nórdico tem sido um dos grandes destaques da Liga portuguesa, onde tem vindo a acumular distinções mensais e... o interesse de grandes clubes europeus, entre eles Sevilha, Dortmund, Arsenal e Chelsea.