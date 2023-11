Gyökeres rendido aos adeptos do Sporting: «É espectacular, estão sempre connosco»

Viktor Gyökeres assinou o seu primeiro hat-trick com a camisola do Sporting e não escondeu a sua satisfação com a vitória por 4-2 sobre o Farense "Entrámos muito desde o primeiro minuto e conseguimos marcar, é sempre bom marcar, nos últimos dois jogos não consegui pois no primeiro vi o cartão vermelho e com o Boavista foi difícil. É bom voltar a casa, marcar e ganhar", afirmou o avaçado, à Sport TV, onde ainda revelou que atravessa um momento de grande confiança: "Eu esperava marcar estes golos e estou feliz por consegui-lo, mas ainda estou mais feliz por vencer mais um jogo. Estamos a atravessar um bom momento de forma".Para terminar, o sueco também comentou os cânticos que lhe foram endereçados no momento da substituição . "É espectacular receber este apoio, também temos muito apoio fora mas em casa é diferente. Os adeptos estão sempre connosco e sinto-me bem a jogar aqui", assegurou.