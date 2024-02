Gyökeres responde ao festejo de Morita... em bom português

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Foi, talvez, um dos jogos mais agridoces da carreira de Morita, tendo em conta que até marcou pelo Japão, mas acabou o golo acabou por ser insuficiente para evitar a eliminação às mãos do Irão (1-2), nos quartos de final da Taça Asiática. Mesmo assim,, a imitar o de Gyökeres, não passou despercebido nem aos sportinguistas... nem ao próprio avançado sueco.Depois de ter usado a famosa 'máscara' para celebrar o golo dos nipónicos aos 28 minutos, que na altura até colocou a sua seleção em vantagem, Gyökeres foi lesto a reagir nas redes sociais, até... em bom português. "Até que enfim", escreveu, com dois emojis.De resto, sublinhe-se que, nos treinos na Academia, dado que a saída de cena do Japão da competição faz de Morita um reforço de luxo para Rúben Amorim.