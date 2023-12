Gyökeres: «Se queres acabar em primeiro, tens de estar em primeiro»

Viktor Gyökeres marcou e assistiu Pote na vitória do Sporting sobre o FC Porto (2-0). Questionado sobre a sua exibição, o avançado gostou do que foi feito em campo."Foi um jogo difícil. Sabíamos que tínhamos de jogar muito bem para ganhar. Acho que começámos muito bem, marcámos cedo e havia que continuar. Depois do vermelho, sabíamos que eles seriam muito bons com as bolas longas. Mas marcámos o segundo golo, podíamos ter marcado mais mas não sofremos", começou por dizer o internacional sueco à Sport TV."Acho que jogámos com mais energia. Os nossos adeptos deram-nos muita energia. A atmosfera foi incrível hoje""Se queres acabar em primeiro, tens de estar em primeiro. Depois de termos perdido o jogo que perdemos na Liga, teríamos de recuperar porque quem está no topo não pode perder muitos pontos. Temos de ganhar frente a equipas de topo e frente às outras também.""[risos] Se formos campeões, revelo o significado do meu festejo. Prometo"