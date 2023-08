«Gyökeres? Uma contratação que nos saiu melhor do que a encomenda...»

O resumo do Sporting-Vizela: os golos, os casos e outros lances O resumo do Sporting-Vizela: os golos, os casos e outros lances

ouviu conhecidos adeptos do Sporting após a vitória (3-2) frente ao Vizela na 1.ª jornada da Liga Betclic, jogo disputado ontem no Estádio de Alvalade."O Sporting entrou com vontade de ganhar e resolver o jogo. Foram dois excelentes golos do Gyökeres, depois é normal a equipa ter relaxado um pouco. O Vizela empatou, recuou as linhas e ficou difícil para o Sporting, mas no final fez-se justiça pelo Paulinho.""A 1.ª parte foi totalmente dominada pelo Sporting e podia ter um resultado mais dilatado. Na 2.ª, entrou muito descontraído, o Vizela acreditou e empatou. O Sporting ganhou justamente, mas não era preciso sofrer no fim, pois o jogo deveria estar controlado.""O melhor deste jogo foi o Gyökeres, contratação que nos saiu melhor que a encomenda. Foi um sério aviso. Ou a equipa ganha força no meio-campo ou dificilmente fará uma época como os adeptos desejam. A vitória caiu do céu depois do apagão na 2.ª parte."