Gyökeres venceu o leilão: Camisola usada com o Moreirense vale 872 euros

Em vésperas do encontro diante do Moreirense, no passado dia 17, e que culminou com a vitória leonina por 3-0, o Sporting promoveu pela primeira vez uma parceria com a 'MatchWornShirt', tendo em vista um leilão das camisolas utilizadas pelos jogadores de modo a aproximá-los dos adeptos. O objetivo era claro e a verdade é que os sócios e adeptos do Sporting teriam a possibilidade de adquirir uma camisola utilizada pelo seu jogador favorito do Sporting.A primeira experiência sucedeu na receção ao Moreirense e o leilão das camisolas dessa partida chegou ao fim precisamente esta quinta-feira. No fim de contas, o vencedor acabou por ser Viktor Gyökeres, cuja camisola foi leiloada por um valor total de 872 euros, à frente de outros nomes, entre os quais Hjulmand (dorsal leiloado por 703 euros) e Pote (a camisola 8 foi leiloada por 598 euros).Todos os adeptos leoninos poderão licitar as camisolas dos seus jogadores preferidos assim que a bola comece a rolar em Alvalade, sendo que atualmente encontram-se ainda em andamentos os leilões referentes aos duelos diante de Strum Graz (na Liga Europa) e Rio Ave (do campeonato).