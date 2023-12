Gyökeres voa como Jardel: "Se ele seguir assim o Sporting será campeão", diz o ex-avançado

Em ritmo frenético, Gyökeres já soma 17 golos em apenas 20 jogos e só Jardel o bate ao sprint. "Se ele seguir assim o Sporting será campeão", diz ao Super Mário. Melhor do que ninguém, o próprio Super Mário reconhece, em declarações a, que Gyökeres "pode chegar perto" do que o antigo internacional brasileiro fez. Perto, sim, mas com um senão: "Aposto o que quiserem que não haverá outro como eu. Em 20 jogos eu fazia 30 golos! (risos) Acho que não vai haver outra época igual àquela", vincou. E de facto, não andou longe – foram 29 golos. Seja como for, para o seu ‘herdeiro’ só existem elogios que não poupa em conversa com o nosso jornal.Leia AQUI o artigo na íntegra.