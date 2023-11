Gyökeres voltou com tudo e deixou uma mensagem: «É fantástico!»

Gyökeres 'só' jogou cerca de meia hora na goleada do Sporting ao Dumiense (8-0) , bem a tempo de ter sido preponderante nos três últimos golos dos verdes e brancos: assistiu Paulinho no 6-0, sofreu o penálti que resultou no 7-0 e foi dele o golo que fechou as contas. Por esse motivo, o avançado fez questão de sublinhar a sua felicidade através das redes sociais."É fantástico estar de volta da pausa internacional e logo com uma vitória", escreveu o sueco, de 25 anos, no 'X'. Depois de ter regressado da seleção da Suécia e de ter voltado a impressionar no jogo da Taça de Portugal, Gyökeres - e os restantes companheiros de equipa - já preparam a deslocação a Bérgamo, onde vão enfrentar, quinta-feira, a Atalanta, na 5ª jornada da Liga Europa.