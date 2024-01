Harry Redknapp lembra Gyökeres: «Pensei logo, 'levem-no que fará golos em qualquer lado'»

Os 22 golos e as 10 assistências que Viktor Gyökeres soma em 25 jogos pelo Sporting não passam despercebidos, ainda menos no país... de onde saiu no verão, para representar os leões. No 'Transfer Gossip Daily', podcast transmitido pela BBC, o histórico jogador e treinador inglês comentou o recente interesse do Chelsea no sueco, de 25 anos, aproveitando para recordar o quão impressionado ficou quando o viu jogar com a camisola do Coventry, no Championship."Vi-o no ano passado a marcar golos e por diversão. Todos pensámos: 'que goleador, que finalizar' - e os clubes em cima do muro, com medo de tomar decisões...", atirou o antigo técnico, longe dos bancos desde 2018, mas acrescentando: "Pensei logo: 'Sim, levem-no. Ele é bom o suficiente; ele vai fazer golos em qualquer lado; não, ele precisa mesmo de ir para algum lado, mesmo que tenham de pagar quatro vezes mais'. Há muito talento ali!".