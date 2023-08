Hjulmand amanhã em Lisboa para reforçar o Sporting

Hjulmand já não foge ao Sporting e vai viajar amanhã para Lisboa, apurou, com o intuito de submeter-se a exames médicos no fim de semana e assinar contrato com os leões, válido por cinco temporadas.Já com o acordo entre o Sporting e o Lecce fechado há praticamente uma semana, e depois de o dinamarquês ter dado o 'sim' nas últimas horas, resta a viagem para a capital portuguesa, inicialmente pensada para esta sexta-feira, mas por fim agendada para o sábado.De resto, dependendo dos trâmites da viagem, o dinamarquês pode ainda assistir ao Sporting-Vizela, em Alvalade, da 1.ª jornada do campeonato. O arranque será às 20h30.