Hjulmand diz que a equipa do Sporting está motivada: «Sentimo-nos confiantes e preparados»

Hjulmand revelou, já no estádio, que a equipa do Sporting "está confiante" para o jogo com a Atalanta e só lamentou o frio neste regresso a Itália. "É bom voltar aqui pois é um grande país mas está muito frio", disse o nórdico que, em declarações à SIC, assumiu que deu alguns conselhos sobre a equipa adversária."Dei algumas dicas mas todos vimos os jogos da Atalanta e sabemos como joga e como abordar este jogo, mas esses conselhos ficam para nós. Creio que temos de fazer um jogo inteligente e muito maturo. Nós sabemos que a Atalanta é uma grande equipa", disse.Para terminar, o médio ainda garantiu que a vitória na Taça de Portugal motivou a equipa. "O nosso espírito está muito bom após a goleada de domingo. Estamos confiante e preparados para enfrentar este grande jogo", assegurou.