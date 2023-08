Hjulmand é jogador do Sporting até 2028: «É um grande passo para a minha carreira»

O Sporting oficializou este domingo a contratação de Morten Hjulmand, médio dinamarquês, de 24 anos, que reforça os leões por cinco temporadas, até 2028, com cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. "É um grande passo para a minha carreira", sublinhou, em declarações aos meios oficiais do clube.O jogador chegou no sábado à tarde a Lisboa, assistiu ao jogo com o Vizela, e até já completou o primeiro treino sob as ordens de Rúben Amorim. Na apresentação, o nórdico garantiu que a dimensão do clube de Alvalade o levou a optar por seguir a carreira em Portugal quando tinha outras ofertas. "Escolhi o Sporting porque é um grande passo para a minha carreira. Quero continuar a desenvolver-me como pessoa e como jogador e, claro, é um clube conhecido pelo seu trabalho com jovens jogadores. É um clube muito grande na Europa, com muita História e troféus e habituado a jogar nas competições europeias", acrescentou o médio que ainda recordou as primeiras impressões recolhidas do Estádio José Alvalade na partida com o Vizela: "Foi espetacular ver o estádio e os adeptos. Fiquei muito feliz com a vitória e gostei do ambiente. Foi muito bom, especialmente depois do último golo. O estádio ficou ao rubro. As primeiras impressões têm sido muito boas".Revelando-se "muito entusiasmado" por iniciar um novo projeto, o novo camisola 42 também revelou as primeiras impressões que recolheu na Academia. "Tem sido um bom dia a conhecer os jogadores e o staff. Sinto como se fosse uma família. Todos são muito abertos e simpáticos, por isso estou muito feliz", acrescentou antes de revelar as suas primeiras impressões sobre Rúben Amorim: "Falei um bocado com ele antes de assinar e foram conversas muito boas. Tem muita energia, sente-se que adora e respira futebol e também notei isso no treino e na forma como fala com a equipa".Para terminar, o dinamarquês ainda se apresentou aos adeptos leoninos prometendo "dar o melhor" para ajudar os leões a alcançarem os seus objetivos. ""Gosto de proteger a linha defensiva, de recuperar muitas bolas e ao mesmo tempo ligar o jogo também com os jogadores mais ofensivos. Disputo bastantes duelos e luto muito durante o jogo", concluiu.A SAD leonina também já oficializou a contratação de Hjulmand na CMVM, um comunicado que pode ler aqui na íntegra."A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) informa, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril, que chegou a acordo com o Unione Sportiva Lecce S.p.A. (adiante designadoLecce) com relação à aquisição, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Morten Hjulmand, pelo montante de €18.000.000,00 (dezoito milhões de euros), aos quais podem acrescer até €3.000.000,00 (três milhões de euros) condicionados ao atingimento de objectivos individuais e colectivos. Mais se informa que foi celebrado entre a Sporting SAD e o jogador um contrato de trabalho desportivo válido por 5 (cinco) épocas desportivas, ou seja, até 30 de Junho de 2028, prevendo uma cláusula de rescisão no valor de €80.000.000,00 (oitenta milhões de euros). Informa-se, ainda, que o valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros serásuportado pela Sporting SAD".Lisboa, 13 de Agosto de 2023.