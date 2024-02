Hjulmand elogia Amorim e traça objetivo na Liga Europa: «O Sporting quer sempre terminar em primeiro»

Hjulmand chegou no verão ao Sporting e, apesar de ter poucos meses de casa, teve tempo suficiente para se familiarizar com os métodos de Rúben Amorim. Já de olho na deslocação ao terreno do Young Boys, no playoff da Liga Europa, no próximo dia 15, o dinamarquês elogiou a capacidade do técnico em mudar o 'chip' para os embates europeus e deixou claro o objetivo dos leões: primeiros... sempre!"O nosso treinador é bom a preparar-nos para os jogos europeus, que são importantes, como o são os jogos do campeonato e das taças nacionais. Tentamos entrar num ritmo de vencer tantos jogos quanto possíveis, ao mesmo tempo com boas exibições. Isso é o que o nosso treinador consegue extrair de nós", sublinhou o médio, em declarações à UEFA, apontando ao duelo com os suíços, que se seguirá à receção ao Sp. Braga, na Liga, este domingo. A 2ª mão, em Alvalade, está agendada para o dia 22."Damos definitivamente grande importância à Liga Europa. O Sporting quer sempre terminar em primeiro. Gostaríamos de o ter feito no nosso grupo. Deixou-nos obviamente desapontados, mas conseguimos qualificar-nos, que era um dos nossos objetivos. Agora enfrentamos um desafio contra o Young Boys, uma equipa muito boa", atirou, ciente da dificuldade acrescida que será jogar no relvado artificial em Berna: "Eles disputam há muitos anos as competições europeias. Sabemos que é difícil jogar no sintético. É diferente do que estamos habituados, por isso temos de estar preparados".