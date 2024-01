Hjulmand em recuperação com os titulares do Sporting

Na sequência da goleada ao Estoril, por 5-1 , o plantel do Sporting voltou esta manhã aos treinos, na Academia de Alcochete.A nota de destaque vai para o facto de Hjulmand, que saiu devido a uma indisposição no jogo de sexta-feira, ter cumprido o treino de recuperação com os restantes titulares, sem quaisquer impedimentos por doença.Salvo recaída, o médio dinamarquês estará disponível para o encontro com o Tondela, marcado para terça-feira, em Alvalade, e relativo aos oitavos-de-final da Taça de Portugal.De resto, o boletim clínico continua sem alterações. Apesar de estar muito próximo de ser reintegrado, Coates prosseguiu este sábado o plano de tratamentos às dores musculares na coxa esquerda. Como antecipou Rúben Amorim, antes e depois do jogo com o Estoril, o capitão já deverá estar em condições de ser chamado para a receção ao Tondela.St. Juste e Fresneda também mantiveram os respetivos programas de tratamento. Os restantes jogadores trabalharam normalmente no relvado às ordens de Rúben Amorim.A equipa volta aos treinos este domingo pela manhã na Academia.