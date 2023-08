Hjulmand estreou-se a titular pelo Sporting: «Estava grande ambiente»

O jogo com o Famalicão marcou a estreia de Hjulmand como titular do Sporting. As primeiras impressões foram boas, tanto que o reforço foi aplaudido à saída, aos 84’. No final, em declarações à Sporting TV, o médio revelou-se feliz.

"Senti-me bem. Estava um grande ambiente. Finalmente pude jogar em Alvalade e foi fantástico", referiu o dinamarquês, satisfeito também por poder "dar os três pontos aos adeptos e seguir no topo".

Em análise à partida, Hjulmand deixou palavras positivas sobre a exibição. "O meu papel é dar equilíbrio à equipa e acho que estivemos bem. Na primeira parte tivemos muita posse, oportunidades e na segunda conseguimos o golo", apontou, elogiando ainda Morita: "É um grande jogador, corre muito. Foi bom jogar com ele."