Hjulmand explica escolha pelo Sporting: «Tinham um plano para mim e gostei do que ouvi»

Em vésperas do duelo entre Sporting e Atalanta, a contar para a 2ª jornada do grupo D da fase de grupos da Liga Europa, Morten Hjulmand traçou uma análise aos microfones da 'Sky Sports' italiana acerca do encontro que se avizinha, sem deixar, claro, de abordar as razões que o levaram a trocar a Serie A pelo campeonato português. Recorde-se que o médio dinamarquês envolveu um negócio de 18 milhões de euros fixos, aos quais podem acrescer outros 3 M€ por objetivos, para que os leões garantissem a sua contratação ao Lecce.No final de contas, o projeto apresentado pela estrutura leonina acabou por convencer o internacional dinamarquês, o qual garantiu que ficou satisfeito com o que lhe foi prometido por Rúben Amorim e companhia. "Vim para Portugal porque no Sporting eles tinham um plano para mim e gostei do que ouvi sobre o plano. O último mês tem sido fantástico para mim, sinto-me muito bem aqui", confessou o médio de 24 anos que soma 1 golo e outra assistência em 7 partidas ao serviço dos verdes e brancos.Além disso, Hjulmand, o qual voltou a ser convocado para a seleção dinamarquesa, um cenário que também pesou na hora de optar por rumar ao Sporting, destacou a maneira como a formação orientada por Rúben Amorim se apresenta em campo. "Somos uma equipa que joga de forma muito rápida, com muitos passes. Temos muita posse de bola e queremos jogar com intensidade e agressividade. Este duelo com a Atalanta será um jogo perfeito para nós", concluiu, em declarações gravadas à 'Sky Sports', na Academia.