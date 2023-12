Hjulmand, Geny e vários leões fizeram o dia dos jovens da Casa de Acolhimento de Santa Teresinha

O Sporting, em estreita ligação com a sua Fundação, voltou a encher-se de solidariedade e levou vários dos seus futebolistas - Hjulmand e Geny Catamo em representação da equipa principal masculina; Fátima Dutra e Maiara Nieheus pela feminina; e Miguel Menino e Manuel Mendonça pela equipa B -, além do basquetebolista André Cruz, à Casa de Acolhimento de Santa Teresinha, em Campo de Ourique, Lisboa.Os sete atletas verdes e brancos, acompanhados pela mascote Jubas, surpreenderam as mais de dez crianças e jovens, entre os cinco e os 16 anos, que passaram por situações de maus-tratos, antes de serem acolhidos por aquela instituição, propriedade da Santa Casa da Misericórdia.Como é percetível pelas fotografias, a comitiva dos leões foi recebida por vários jovens devidamente trajados 'à Sporting' e ao som da Marcha do Sporting, pelo que a ocasião foi marcante... para todos! "Foi um dia especial para eles e para nós também. Felizmente fazemos este género de acções mais do que uma vez por mês. Eles ficaram contentes e nós também ficámos felizes por estar aqui com eles", vincou Geny Catamo aos meios de comunicação do clube, corroborado por Fátima Dutra: "Foi uma tarde feliz para eles e para nós. Foi, de facto, um momento especial para todos"."É sempre importante fazer este tipo de acções. Neste caso, e, obviamente, por outras circunstâncias, eu também estou longe da minha família e esta ação fez-me parar e pensar nisso. Seja por um ano ou dez, é sempre difícil estar longe da nossa família, sobretudo nesta quadra, por isso tentei estar ainda mais perto destas crianças e jovens para eles sentirem que não estão sozinhos", reforçou a jogadora brasileira.Depois de terem começado... pela cozinha, ao mostrarem os respetivos dotes culinários com a utilização do chocolate, os atletas também deram uns toques na bola, tiraram fotografias, distribuíram fotografias e a fazer jus à época natalícia distribuíram presentes."É bom o Sporting fazer cada vez mais estas actividades. Isto é algo que a nós não nos custa nada e que para os outros, neste caso para estas crianças e jovens, significa muito", frisou Manuel Mendonça. Já André Cruz até esteve fora do seu elemento, mas também ele garante ter sido "muito divertido". "Estive a jogar futebol, que é algo fora do meu elemento, e também cozinhei, o que também não é o meu forte, mas foi tudo muito divertido. Nós, atletas, temos o dever de fazer estas acções porque somos, muitas vezes, uns privilegiados e estas crianças e jovens não, mas hoje tiveram a oportunidade de ter um dia muito divertido", apontou o basquetebolista.A terminar, a coordenadora-executiva da Fundação Sporting, Inês Seco, lembrou que o Sporting "tem tido o compromisso de fazer uma acção de responsabilidade social com vários atletas uma vez por mês". "Claro que, infelizmente, não conseguimos chegar a todo o lado, mas vamos dando oportunidade ao maior número possível de instituições. São sempre iniciativas especiais e isso sente-se em cada uma pela forma como nos recebem e também pela entrega dos nossos atletas", rematou.