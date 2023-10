Hjulmand lança duelo "difícil" com Atalanta: «Falei um pouco com o adjunto sobre como jogam»

O Sporting defronta esta quinta-feira a Atalanta, uma formação que tem vindo a conquistar cada vez mais um espaço mediático entre os clubes grandes em Itália e que é, na teoria, o adversário mais complicado dos leões na atual fase de grupos da Liga Europa. No plantel leonino, Morten Hjulmand é, muito provavelmente, o jogador que melhor conhece a formação bergamasca, até porque o médio enfrentou-os por duas ocasiões ao serviço do Lecce, em 2022/23, um motivo que o levou a fazer um lançamento do jogo em Alvalade.Em declarações à 'Sky Sports' italiana, o médio de 24 anos deixou elogios à equipa orientada por Gasperini, admitindo, inclusive, que chegou a dar alguns conselhos à equipa técnica do Sporting relativamente à forma de jogar do emblema transalpino."O jogo de amanhã será difícil para nós, pois sabemos que a Atalanta é uma equipa forte. Falei um pouco com o adjunto sobre a Atalanta, uma vez que joguei contra eles por duas vezes na época passada. Sabemos que são uma equipa muito forte na marcação homem a homem. Sabemos que a partida de amanhã será complicada", reiterou o internacional dinamarquês de 24 anos, o qual chegou a Alvalade proveniente do Lecce, um clube que guarda na memória.A verdade é que Hjulmand chegou a ter o estatuto de capitão do Lecce na época passada e, aos microfones da 'Sky Sports', lembrou o percurso que teve no clube transalpino. "Continuo a acompanhar a equipa, eles começaram bem a época, com um arranque perfeito e estou feliz por eles. Para mim, Lecce é uma cidade fantástica, foi incrível viver lá, mas também me sinto muito bem aqui em Lisboa", analisou o jogador que recentemente adquiriu uma casa juntamente com a namorada.Também na manhã desta quarta-feira, mas já em declarações à Sporting TV, Hjulmand perspetivou o encontro com a Atalanta, ainda que não tenha deixado de analisar os primeiros tempos no Sporting, clube que o surpreendeu, assegura."A qualidade aqui é muito boa. Surpreendeu-me. Temos uma equipa muito boa, com jogadores muito bons e o staff também. Isso surpreendeu-me, tal como a forma como trabalhamos em grupo", admitiu o médio dinamarquês, antes de recordar a vitória a abrir a fase de grupos, na deslocação a Graz: "Foi muito bom jogar essa partida contra o Sturm Graz na Liga Europa. Queremos disputar as melhores competições e estar entre os melhores grupos. Já sabíamos que íamos jogar contra boas equipas na Liga Europa, mas ganhar em Graz foi importante."Sobre o adversário desta quinta-feira, Hjulmand alertou para os pontos fortes dos clube bergamasco. "A Atalanta tem jogadores de qualidade. Vai ser um jogo difícil e temos muito respeito por eles, Por isso, espero um bom jogo. Fiz dois bons jogos na época passada contra eles pelo lecce e temos de jogar bem outra vez para conseguir os três pontos. Temos de nos focar no rendimento e, se for bom, o resultado será positivo. Estamos felizes pelo apoio e adesão dos adeptos a este encontro. Queremos fazer um bom jogo por eles", destacou.