Hjulmand "orgulhoso" da equipa do Sporting apesar da derrota com o Sp. Braga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting já começou a preparar o jogo com o Casa Pia, agendado para segunda-feira às 20h45, em Alvalade, mas a derrota frente ao Sp. Braga (0-1) na Allianz Cup ainda não foi totalmente digerida. Hjulmand, na sua conta no Instragram, comentou a derrota frente aos minhotos e revelou-se "orgulhoso" com o desempenho da equipa."Merecíamos mais. Estou muito orgulhoso em pertencer a esta equipa e a este clube", partilhou o médio.