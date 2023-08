Hjulmand pede dispensa ao Lecce para "se reunir com os dirigentes do Sporting"

O Lecce informou que Hjulmand pediu dispensa do jogo com o Cádiz para "se reunir com os dirigentes do Sporting". O clube italiano acrescentou que o médio solicitou ficar de fora dos convocados para o duelo com os espanhóis por forma a fazer "uma avaliação da proposta contratual" feita pelos leões.Com o Record adiantou, a presença do Sporting em solo italiano, através da figura do diretor de futebol Hugo Viana – rendeu frutos. Isto porque os leões alcançaram sábado um entendimento com o Lecce para a transferência de Hjulmand, reforçando assim a ‘pole position’ na corrida pelo dinamarquês de 24 anos. Faltava o entendimento com o jogador, que agora está mais próximo.é o tempo de ligação que o Sporting lhe oferece, um período de tempo que a SAD, por norma, propõe aos jogadores mais jovens com margem de valorização.foi o valor pago pelo Lecce aos austríacos do Admira Wacker, em 2021. O diretor desportivo, Pantaleo Corvino, considera o médio a sua segunda melhor descoberta a seguir a Vlahovic (Juventus).disputados pelo dinamarquês nas três temporadas realizadas ao serviço do clube transalpino. Neste período, curiosamente, não marcou qualquer golo.