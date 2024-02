Hjulmand: «Sintético não é um problema»

Em conferência de imprensa:





Hjulmand faz esta quarta-feira a antevisão ao jogo do Sporting com os suíços do Young Boys, partida da Liga Europa agendada para amanhã às 17H45."Será difícil, contra um bom adversário que vem da Champions. Será difícil jogar aqui"."Não é problema, temos de gerir isso. Vamos agora testá-lo, senti-lo e adaptarmo-nos o mais rápido possível"."O Sporting quer sempre ganhar"."Fizeram uma boa campanha na Champions, especialmente em casa contra o Manchester City. Têm jogadores muito velozes nas alas"."Sim, ele traz muita qualidade, é uma excelente pessoa e jogador. Também aguardamos o regresso de Diomande"."Isso há que perguntar ao treinador"."A confiança está alta aqui neste momento. É o Sporting, temos sempre muita confiança e queremos mostrá-la amanhã. Marcar muito também dá mais confiança"."Sinto-me o Morten, sinto-me como eu próprio. Vejo muitos capitães neste grupo, com grande personalidade para assumir. Vejo-o em campo e também quando viajamos"."Ainda bem que o míster vem aí, que ele é que sabe responder a isso (sorrisos)"