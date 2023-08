Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Hjulmand traz o selo de Palhinha Amorim pediu a Viana médio com o perfil do ex-leão, mestre no desarme e no passe longo. E o diretor... está a fechá-lo!





• Foto: Getty Images