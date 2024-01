«Hoje é dia!»: Porro dá força ao Sporting para o embate com o Sp. Braga

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sporting CP (@sportingcp)

Horas antes do embate com o Sp. Braga, nas meias-finais da Allianz Cup, o Sporting lembrou a conquista da taça em 2020/21, precisamente diante dos bracarenses, graças a um tiro certeiro de Porro. E o ex-leão, atualmente no Tottenham, 'deu o troco' e... uma força especial aos antigos companheiros.Em resposta a uma publicação dos verdes e brancos no Instagram, na qual foi recordada o golo do ala nessa final a 23 de janeiro de 2021, o próprio deu o mote para o jogo de mais logo, às 19h45. "Hoje é dia! Saudades", escreveu, com um emoji de um coração verde. Depois, o espanhol partilhou o vídeo na sua conta e fez questão de desejar "boa sorte" à ex-equipa.