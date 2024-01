Holandeses garantem que o PSV quer levar St. Juste

St. Juste voltou este domingo a ser associado a um hipotético regresso à Holanda. Depois de no verão ter sido colocado no radar do Ajax, desta feita, garante o 'The Eindhovens Dagblad', é o PSV quem pode fazer chegar a Alvalade uma proposta para o levar por empréstimo.De acordo com a referida fonte, o clube orientado por Peter Bosz, líder da Eredivisie, tem no central do Sporting um alvo para compensar as baixas no seu sector recuado, nomeadamente a de Armel Kotchap, ausente por um período prolongado devido a uma lesão num ombro.No entanto, ao queconseguiu apurar, a Alvalade não chegou, até ao momento, qualquer proposta pelo defesa de 27 anos. A despeito de ter sido pouco utilizado (oito jogos), fundamentalmente devido a vários problemas físicos, Rúben Amorim mantém a confiança em St. Juste e não quererá abrir mão dele.A este propósito, recorde-se que Jer tem contrato com o Sporting até 2026, blindado por uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. Em maio de 2022, quando contratado aos alemães do Mainz, custou 9,5 milhões de euros, mais 2,5 milhões por objetivos.