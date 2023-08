Hugo Viana destaca 'TransferRoom' para a chegada de Gyökeres: «Transferência histórica!»

Recorde absoluto na história da sociedade verde e branca, a transferência de Viktor Gyökeres do Coventry para o Sporting, a troco de 20 milhões de euros mais 4 por objetivos, foi alvo de... curiosas revelações por parte do diretor de futebol do Sporting, Hugo Viana, ao sublinhar o papel da plataforma 'TransferRoom' na chegada do avançado sueco, de 24 anos.'Arma' criada em 2017, começou a receber agentes verificados em 2021 e conta, hoje em dia, com mais de 300 membros, desde agências multinacionais a particulares, como dá conta o press release enviado esta quarta-feira às redações. Além de facilitar o contacto entre clubes e representantes de futebolistas, também os protagonistas se podem registar para ali procurarem quem os possa agenciar. Foi chave, também e por exemplo, na vinda de Casper Tengstedt, ex-Rosenborg, para o Benfica."Deu-nos a oportunidade de contactar diretamente os responsáveis do clube vendedor [o Coventry City] e dar a conhecer o nosso interesse na contratação de Viktor Gyökeres. Esse acesso direto às pessoas-chave do clube fez uma grande diferença na aceleração das negociações para a nossa transferência recorde. A plataforma fornece-nos uma base de dados fiável de contactos de confiança, o que foi muito valioso neste caso e, no geral, beneficia o nosso negócio de transferências", refere Viana ao site oficial da 'TransferRoom', ao lembrar um negócio tratado desde bem cedo, como já admitira Rúben Amorim - recorde aqui! O dirigente dos leões prossegue... taxativamente: "Não só é o valor mais alto pago pelo Sporting por um jogador, superando os 16 milhões de euros da contratação de Paulinho, como é também o negócio mais valioso alguma vez efetuado através da 'TransferRoom'. A equipa de recrutamento do Sporting utilizou a nossa plataforma para declarar o interesse em Gyökeres e contactar diretamente os responsáveis do clube vendedor, ajudando a concretizar esta transferência histórica."A fechar, nota para o facto de a operação de 'Vik' ter sido a mais cara com a utilização desta ferramenta, ultrapassando a de Carlos Alcaraz, médio argentino que em janeiro trocou o Racing Avellaneda pelo Southampton, então por 14 M€.