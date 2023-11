Hugo Viana multado por "violação de deveres de urbanidade e correção"

Hugo Viana foi multado em 306 euros por alegada "violação de deveres de urbanidade e correção", revela o mapa de castigos sumários divulgado esta tarde pelo Conselho de Disciplina.O documento denuncia que o diretor de futebol do Sporting permaneceu indevidamente junto ao túnel de acesso aos balneários, no jogo com o Estrela da Amadora, embora não detalhe quaisquer insultos ou outro tipo de comportamento que sustente, em concreto, a violação do dever de urbanidade e correção."O delegado ao jogo do clube visitado Hugo Viana permaneceu, do minuto 70 até final do jogo, junto ao túnel de acesso aos balneários e na respetiva zona envolvente. Na reunião preparatória, o delegado ao jogo do Sporting CP, Vasco Fernandes, referiu que o elemento supra referido não iria ocupar o seu lugar no banco de suplentes, conforme figura na ficha técnica, mas que iria permanecer num ‘camarote’ durante o jogo", lê-se no mapa de castigos sumários, que cita o relatório do delegado da Liga.