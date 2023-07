Idrissa Doumbia deixa Sporting em definitivo e ruma ao Qatar

Idrissa Doumbia, médio costa-marfinense de 25 anos, foi esta segunda-feira oficializado como novo reforço do Al-Ahli, do Qatar, para as duas próximas temporadas. O centro-campista terminava contrato com o Sporting, clube que representa desde janeiro de 2019, no final deste mês, colocando assim um ponto final na sua ligação aos leões.Em nota publicada no site oficial, o clube saudita informou que o médio, que na última época esteve cedido pelo Sporting aos turcos do Alanyaspor, foi um pedido do treinador Nebosha Jovovic.Idrissa Doumbia apontou um golo e assinou uma assistência em 49 jogos realizados pela equipa principal do Sporting, entre 2018 e 2020. Desde então, foi sucessivamente emprestado a outros clubes no estrangeiro como Huesca (Espanha), em 2020/21, Zulte Waregem (Bélgica), em 2021/22 e, mais recentemente, o Alanyaspor (Turquia), onde apontou três golos e somou uma assistência na última temporada.