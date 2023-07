Ingleses colocam Atalanta na corrida por Gyökeres

Ao longo do último mês, Gyökeres colecionou o interesse de diversos clubes da Premier League, naturalmente atentos à produção do avançado nas últimas duas temporadas no Championshiop. E mesmo numa altura em que parece que o assédio dos emblema primodivisonários de Inglaterra esmoreceu, é a vez de entrarem na corrida nomes... estrangeiros. Ontem, o jornal inglês ‘The Sun’ noticiou que o nome de Gyökeres está também na lista de potenciais reforços da Atalanta, clube que terminou na 5.ª posição da Serie A na temporada passada e assim, tal como o Sporting, vai disputar a Liga Europa em 2023/24. Apesar do poderio do emblema italiano, os leões continuam com um argumento difícil de superar: a promessa de lugar de destaque em Alvalade, como referência no ataque. Em Bérgamo, Gyökeres poderia ter a vida mais dificultada, dado que teria de enfrentar a competição de Højlund, Zapata ou Muriel por tempo de jogo.