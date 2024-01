Ingleses colocam Edwards na lista de alvos do West Ham

Edwards está na lista de potenciais reforços do West Ham já na presente janela de transferências. De acordo com o 'The Guardian', os hammers nem tinham em vista a contratação de um atacante, mas mudaram de planos dada a escassez de opções para o ataque, consequência das lesões e ausências de alguns dos seus jogadores do sector ofensivo.Jarrod Bowen e Michail Antonio, dois habituais titulares, estão lesionados e fora de ação, no mínimo, até fevereiro. Também o médio-ofensivo Lucas Paquetá viu confirmado um problema físico num gémeo que o vai arredar das opções durante dois meses. Além disso, Mohammed Kudus está ao serviço do Gana, na CAN, e pode também só regressar ao clube no decorrer do mês de fevereiro.Nesse sentido, segundo a referida fonte, Edwards é "um jogador do interesse" do atual 6º classificado da Premier League, a juntar a Steven Bergwijn (Ajax), Jack Clarke (Sunderland) e Hugo Ekitike (PSG). De resto, o assédio ao extremo inglês do Sporting não é novo, tendo em conta que,, está já referenciado desde os tempos em que representava o V. Guimarães.O problema, na perspectiva do West Ham, será a quantia reduzida de dinheiro que o clube pode investir nesta fase da época, não obstante ter vendido Declan Rice ao Arsenal, no verão, por mais de 100 milhões de euros. Por sua vez, o Sporting não planeia abrir mão de Edwards por menos do que o valor da sua cláusula de rescisão, cifrada em 60 milhões de euros.