Ingleses dizem que Liverpool quer 'roubar' Gonçalo Inácio ao Manchester United

O 'The Mirror' avança, esta segunda-feira, que o Liverpool está interessado na contratação de Gonçalo Inácio e quer 'estragar' os planos do Manchester United, que também pretende contar com os serviços do central do Sporting Segundo a mesma fonte, Jürgen Klopp, o treinador dos reds, pediu a alguns responsáveis do departamento de observação do Liverpool para viajarem até Portugal e até à Bósnia para verem os mais recentes compromissos da Seleção Nacional, frente a Eslováquia e diante da própria Bósnia. Neste último, em que Portugal goleou por 5-0, o jovem do Sporting foi titular e atuou os 90 minutos no centro da defesa ao lado de Rúben Dias.O diário britânico acrescenta ainda que o PSG também está atento à situação do defesa.