Diomande volta a estar na ordem do dia da Premier League. Depois do interesse doou do, desta feita perfila-se o Newcastle, que de acordo com o 'The Sun' terá enviado um emissário à Luz, no dérbi do passado domingo, para observar o central do Sporting.Segundo a referida fonte, esta terá sido a quarta vez esta temporada que os magpies observaram 'in loco' o costa-marfinense, de 19 anos, e podem inclusivamente avançar com uma proposta já na reabertura do mercado de transferências, em janeiro, até porque o clube debate-se com lesões no eixo da defesa, com os problemas de Dan Burn ou Sven Botman.Diomande, recorde-se, tem contrato com o Sporting até 2027 e uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. A despeito do assédio de que tem sido alvo, maioritariamente vindo de Inglaterra,em breve com o Sporting.