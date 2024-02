Ingleses garantem que Rúben Amorim é um dos candidatos a substituir Klopp no Liverpool

O 'Daily Mail' avança este sábado que Rúben Amorim, treinador do Sporting, é um dos candidatos a substituir Jürgen Klopp no banco do Liverpool quando o técnico alemão deixar o emblema inglês no final da temporada Segundo a mesma fonte, o técnico dos leões faz parte de uma lista de nomes que agradam aos reds, entre os quais estão também Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen, e Roberto De Zerbi, do Brighton.O jornal britânico revela ainda que Will Spearman, chefe de observação do Liverpool, está responsável pelo dossiê de identificar qual o melhor treinador para suceder a Jürgen Klopp. A escolha irá ter em conta uma série de critérios estatísticos, que foram igualmente utilizados na contratação do médio japonês Wataru Endo, que chegou aos reds no início da temporada e se tem destacado pela positiva.Recorde-se que Rúben Amorim frisou recentemente que sairá do Sporting "pelo próprio pé" caso não conquiste títulos na presente época.