Italianos apontam interesse do Milan em Gyökeres

Gyökeres arrancou em grande a aventura no Sporting, com 8 golos nos seus primeiros 9 jogos, que fazem dele o melhor marcador da equipa. Um registo que agrada naturalmente a Rúben Amorim, mas também aguça o apetite... de outros treinadores, como é o caso de Stefano Pioli, timoneiro do Milan.De acordo com o portal italiano 'CalcioLine', os rossoneri têm o avançado sueco referenciado como possível alvo na sucessão a Olivier Giroud, internacional francês que até começou bem a época (4 golos em 9 jogos) mas que já está numa fase adiantada da carreira - festejou o 37º aniversário a 30 de setembro.Seja como for, o Sporting estará tranquilo, protegido pela elevada cláusula de rescisão de Gyökeres: 100 milhões de euros. O ex-Coventry, recorde-se, foi a contratação mais cara do clube, ao ter custado 20 milhões de euros, mais 4 milhões por objetivos.