Italianos colocam Rui Patrício no radar do Sporting

O site 'Calciomercato' avança em Itália que Rui Patrício poderá regressar ao Sporting na próxima época, para terminar a carreira.O guarda-redes português, de 35 anos, termina contrato com a Roma no final da temporada e os giallorossi não deverão propor-lhe a renovação do vínculo.Segundoapurou, esta informação carece de qualquer fundamento nesta altura, desde logo na perspetiva do Sporting, até porque Adán, que também está em final de contrato, deverá renovar por mais uma época, como já noticiámos . Dito de outra forma, não há nada no sentido de um possível regresso do guarda-redes a Alvalade.De acordo com o 'Calciomercato', a equipa italiana deverá contratar um novo guarda-redes, uma vez que Mile Svilar tarda em convencer a equipa técnica, liderada por José Mourinho.Recorde-se que Mourinho também termina contrato no final desta época, mas já terão sido iniciadas conversações com vista à sua renovação.