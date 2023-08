Iván Fresneda afastado dos convocados do Valladolid para resolver futuro

Iván Fresneda voltou a ficar de fora das opções de Paulo Pezzolano, técnico do Valladolid, agora para a 2ª jornada da segunda divisão espanhola, na qual o emblema Pucela visita o terreno do Saragoça, em partida com início marcado para as 20h30 desta sexta-feira.O lateral-direito, de 18 anos, já não tinha participado inaugural, a receção ao Villarreal II, no passado fim de semana, e a razão... é simples: perante o crescente interesse no internacional sub-19 pela Roja, foi decisão dos dirigentes do clube deixá-lo afastado dos relvados até que se defina o seu futuro.Fresneda, recorde-se, está avaliado em 15 milhões de euros, tendo contrato válido com o Valladolid até junho de 2025, ou seja, por mais 2 anos. Tem interessados de proa, pois além dos leões, também Arsenal, Barcelona, Chelsea, Milan e Real Madrid cobiça, o jovem defesa.