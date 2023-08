Iván Fresneda já está em Lisboa para reforçar o Sporting

Iván Fresneda já está em Portugal para ultimar a transferência para o Sporting. As imagens da chegada são um exclusivo Record/CMTV, que foram os únicos meios a testemunhar o momento.O lateral-direito espanhol, de 18 anos, aterrou pelas 17h30 no Aeródromo Municipal de Cascais, em Tires, num voo privado, proveniente de Madrid.Fresneda vai agora realizar os exames médicos e acertar os detalhes finais da mudança para os leões, que deverá ser oficializada até terça-feira.O jogador contratado ao Valladolid vai custar aos cofres do Sporting 9 milhões de euros fixos e mais 2 M€ em variáveis, que ficam dependentes de objetivos.O antigo clube do internacional sub-19 por Espanha reserva ainda o direito a 10% de uma futura transferência. Fresneda vai assinar por 5 épocas, até 2028, e deverá ficar protegido por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.O defesa é o terceiro reforço do Sporting neste verão, depois do avançado sueco Viktor Gyökeres (ex-Coventry) e do médio dinamarquês Morten Hjulmand (ex-Lecce). Os verdes e brancos deverão ainda apresentar um extremo até ao fecho desta janela de mercadi, na próxima sexta-feira, dia 1 de setembro.