Risos de Porro, o 'emoji' de Fresneda e o comentário de Paçó: penálti do Vitória-Sporting na mira

A polémica em torno do penálti assinalado a favor do V. Guimarães frente ao Sporting, após falta de Adán sobre Ricardo Mangas já perto do intervalo, deu origem a comentários de jogadores e ex-jogadores do clube leonino nas redes sociais. O primeiro a comentar foi Iván Fresneda, com o lateral a publicar apenas um emoji de boca fechada.À publicação do defesa espanhol, que está ausente da partida de hoje em Guimarães por estar a recuperar de lesão, respondeu ainda Bernardo Paçó, guarda-redes da equipa de futsal do Sporting e internacional por Portugal: "Hoje, obviamente que vai ser difícil ganhar. Bem-vindo, vai dar", escreveu o guardião na caixa de comentários da publicação.Já numa outra publicação na rede social 'X' (antigo Twitter), foi a vez de Pedro Porro, lateral espanhol que agora atua no Tottenham, também reagir ao lance. O defesa limitou-se a 'rir'.